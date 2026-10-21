Лидер ПДК Бедри Хамза подал в отставку в Косово — Balkan Insight

В Косово лидер Демократической партии Косово (ПДК) Бедри Хамза объявил об отставке с должности председателя политической силы, которую он занимал менее года. ПДК в настоящее время является крупнейшей оппозиционной партией страны, сообщает Balkan Insight.

Внутрипартийные выборы

Хамза заявил, что его решение позволит начать внутренний избирательный процесс, в ходе которого члены ПДК определят будущее руководство партии. Он также высказался за более широкое участие молодежи в этом процессе.

По словам Хамзы, он безвозвратно сложил полномочия председателя после заседания президиума партии. В то же время политик подчеркнул, что не покидает ПДК и по-прежнему разделяет ее политические ценности.

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Позиции ПДК в парламенте

По данным Balkan Insight, отставка Хамзы произошла через пять недель после того, как суд по делам о военных преступлениях в Гааге признал двух предыдущих лидеров ПДК — Хашима Тачи и Кадри Весели — виновными в военных преступлениях и приговорил их к 25 и 18 годам лишения свободы соответственно.

ПДК сформировалась после войны в Косово 1998–1999 годов из высшего руководства Армии освобождения Косово. Партия впервые пришла к власти в 2007 году, а в следующем году, во время ее правления, Косово провозгласило независимость от Сербии. На парламентских выборах в июне ПДК получила 22 из 120 мест, тогда как партия премьер-министра Альбина Курти «Ветевендосье» получила 53 мандата.

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