Лідер ПДК Бедрі Хамза подав у відставку в Косові — Balkan Insight

У Косові лідер Демократичної партії Косова (ПДК) Бедрі Хамза оголосив про відставку з посади голови політичної сили, яку він обіймав менш ніж рік. ПДК нині є найбільшою опозиційною партією країни, повідомляє Balkan Insight.

Внутрішні вибори в партії

Хамза заявив, що його рішення дасть змогу розпочати внутрішній виборчий процес, під час якого члени ПДК визначать майбутнє керівництво партії. Він також висловився за ширшу участь молоді в цьому процесі.

За словами Хамзи, він безповоротно склав повноваження голови після засідання президії партії. Водночас політик наголосив, що не залишає ПДК та надалі поділяє її політичні цінності.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Позиції ПДК у парламенті

За даними Balkan Insight, відставка Хамзи сталася через п’ять тижнів після того, як суд у Гаазі у справах воєнних злочинів визнав двох попередніх лідерів ПДК — Хашима Тачі та Кадрі Веселі — винними у воєнних злочинах і призначив їм покарання у вигляді 25 та 18 років ув’язнення відповідно.

ПДК сформувалася після війни в Косові 1998–1999 років із вищого керівництва Армії визволення Косова. Партія вперше прийшла до влади у 2007 році, а наступного року, за часів її правління, Косово проголосило незалежність від Сербії. На парламентських виборах у червні ПДК здобула 22 із 120 місць, тоді як партія прем’єр-міністра Альбіна Курті «Ветевендосьє» отримала 53 мандати.

Читай нас у