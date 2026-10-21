Lider PDK Bedri Hamza podał się do dymisji w Kosowie — Balkan Insight

W Kosowie lider Demokratycznej Partii Kosowa (PDK) Bedri Hamza ogłosił rezygnację ze stanowiska przewodniczącego ugrupowania politycznego, które zajmował przez niespełna rok. PDK jest obecnie największą partią opozycyjną w kraju, informuje Balkan Insight.

Wewnętrzne wybory w partii

Hamza oświadczył, że jego decyzja umożliwi rozpoczęcie wewnętrznego procesu wyborczego, podczas którego członkowie PDK wyłonią przyszłe kierownictwo partii. Opowiedział się również za szerszym udziałem młodzieży w tym procesie.

Według Hamzy nieodwołalnie zrezygnował on z funkcji przewodniczącego po posiedzeniu prezydium partii. Jednocześnie polityk podkreślił, że nie opuszcza PDK i nadal podziela jej wartości polityczne.

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Pozycja PDK w parlamencie

Według Balkan Insight rezygnacja Hamzy nastąpiła pięć tygodni po tym, jak sąd ds. zbrodni wojennych w Hadze uznał dwóch poprzednich liderów PDK — Hashima Thaçiego i Kadriego Veseliego — za winnych zbrodni wojennych i skazał ich odpowiednio na 25 i 18 lat więzienia.

PDK powstała po wojnie w Kosowie w latach 1998–1999 z wyższego kierownictwa Armii Wyzwolenia Kosowa. Partia po raz pierwszy doszła do władzy w 2007 roku, a w następnym roku, podczas jej rządów, Kosowo ogłosiło niepodległość od Serbii. W czerwcowych wyborach parlamentarnych PDK zdobyła 22 ze 120 mandatów, podczas gdy partia premiera Albina Kurtiego Vetëvendosje otrzymała 53 mandaty.

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