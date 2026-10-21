在塞浦路斯，DISY党主席安妮塔·德梅特里乌表示，如果DISY候选人未能进入第二轮，她不排除在总统选举第二轮中支持总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯的可能性。《塞浦路斯邮报》报道。

DISY的立场

德梅特里乌在新闻发布会上表示，她与其他党内代表的首要任务是防止左翼力量掌权。DISY副主席埃夫西米奥斯·迪普拉罗斯以及该党前议会代表尼科斯·托尔纳里蒂斯此前也表达过类似立场。

德梅特里乌是在回应塞浦路斯前总统尼科斯·阿纳斯塔夏季斯提出的一项建议，即赫里斯托祖利季斯与DISY达成一项预先协议。根据这一安排，未能进入第二轮的一方将支持另一方，对抗获得AKEL支持的候选人。

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提名候选人

这位DISY主席表示，她理解阿纳斯塔夏季斯和党内官员对于防止左翼掌权的担忧。与此同时，她相信该党候选人能够说服选民并进入第二轮，并呼吁DISY成员向公众说明其自身的提案。

德梅特里乌还提到，她决定撤回争取DISY提名的候选资格。她表示，党的支持者感到宽慰，但团结无法在一天之内得到保证。她补充说，阿韦罗夫·内奥菲图和约尔戈斯·潘博里迪斯已承诺支持获得党内提名的人。

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