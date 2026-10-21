Na Cyprze liderka partii DISY Annita Demetriou oświadczyła, że nie wyklucza możliwości poparcia prezydenta Nikosa Christodoulidesa w drugiej turze wyborów prezydenckich, jeśli kandydat DISY nie przejdzie do dogrywki. Informuje o tym Cyprus Mail.

Stanowisko DISY

Na konferencji prasowej Demetriou powiedziała, że jej priorytetem, podobnie jak innych przedstawicieli partii, jest niedopuszczenie do przejęcia władzy przez siły lewicowe. Podobne stanowisko wcześniej wyrazili zastępca liderki DISY Efthymios Diplaros oraz były przedstawiciel parlamentarny partii Nikos Tornaritis.

Demetriou odpowiadała na propozycję byłego prezydenta Cypru Nikosa Anastasiadesa dotyczącą wcześniejszego porozumienia między Christodoulidesem a DISY. Zgodnie z takim ustaleniem strona, która nie weszłaby do drugiej tury, miałaby poprzeć drugą przeciwko kandydatowi popieranemu przez AKEL.

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Wysunięcie kandydata

Liderka DISY oświadczyła, że rozumie obawy Anastasiadesa i działaczy partyjnych dotyczące niedopuszczenia lewicy do władzy. Jednocześnie wyraziła przekonanie, że kandydat partii zdoła przekonać wyborców i wejść do drugiej tury, wzywając członków DISY do przekonywania opinii publicznej do własnych propozycji.

Demetriou wspomniała również o swojej decyzji o wycofaniu kandydatury do nominacji z ramienia DISY. Jak powiedziała, zwolennicy partii odczuli ulgę, jednak jedności nie można zagwarantować w jeden dzień. Dodała, że Averof Neophytou i Giorgos Pamboridis zobowiązali się poprzeć osobę, która zdobędzie nominację partii.

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