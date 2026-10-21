На Кипре глава партии DISY Аннита Деметриу заявила, что не исключает возможности поддержать президента Никоса Христодулидиса во втором туре президентских выборов, если кандидат от DISY не выйдет во второй тур. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Позиция DISY

На пресс-конференции Деметриу сказала, что ее приоритетом, как и для других представителей партии, является недопущение прихода к власти левых сил. Подобную позицию ранее высказывали заместитель главы DISY Эфтимиос Дипларос и бывший парламентский представитель партии Никос Торнаритис.

Деметриу отвечала на предложение бывшего президента Кипра Никоса Анастасиадиса о предварительном соглашении между Христодулидисом и DISY. По такой договоренности сторона, которая не пройдет во второй тур, должна была бы поддержать другую против кандидата, которого поддержит АКЕЛ.

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Выдвижение кандидата

Глава DISY заявила, что понимает обеспокоенность Анастасиадиса и партийных должностных лиц относительно недопущения левых к власти. В то же время она выразила уверенность, что кандидат от партии сможет убедить избирателей и выйти во второй тур, призвав членов DISY убеждать общественность в собственных предложениях.

Деметриу также упомянула о своем решении отозвать кандидатуру на выдвижение от DISY. По ее словам, сторонники партии почувствовали облегчение, однако единство не может быть гарантировано за один день. Она добавила, что Авероф Неофиту и Йоргос Памборидис обязались поддержать того, кто получит партийное выдвижение.

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