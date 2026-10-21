Голова DISY Деметріу не виключила підтримки Христодулідіса — Cyprus Mail

На Кіпрі голова партії DISY Анніта Деметріу заявила, що не відкидає можливості підтримати президента Нікоса Христодулідіса у другому турі президентських виборів, якщо кандидат від DISY не вийде до другого туру. Про це повідомляє Cyprus Mail.

Позиція DISY

На пресконференції Деметріу сказала, що її пріоритетом, як і для інших представників партії, є недопущення приходу до влади лівих сил. Подібну позицію раніше висловлювали заступник голови DISY Ефтіміос Діпларос і колишній парламентський представник партії Нікос Торнарітіс.

Деметріу відповідала на пропозицію колишнього президента Кіпру Нікоса Анастасіадіса щодо попередньої угоди між Христодулідісом і DISY. За такою домовленістю сторона, яка не пройде до другого туру, мала б підтримати іншу проти кандидата, якого підтримає АКЕЛ.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Висунення кандидата

Голова DISY заявила, що розуміє занепокоєння Анастасіадіса та партійних посадовців щодо недопущення лівих до влади. Водночас вона висловила впевненість, що кандидат від партії зможе переконати виборців і вийти до другого туру, закликавши членів DISY переконувати громадськість у власних пропозиціях.

Деметріу також згадала про своє рішення відкликати кандидатуру на висунення від DISY. За її словами, прихильники партії відчули полегшення, однак єдність не може бути гарантована за один день. Вона додала, що Авероф Неофіту та Йоргос Памборідіс зобов’язалися підтримати того, хто здобуде партійне висунення.

Читай нас у