美国竞选活动在人工智能广告上花费逾1.37亿美元——《财富》

美国政治竞选活动在220条至少部分借助人工智能制作的视频上花费了超过1.37亿美元。Wesleyan Media Project研究团队在2026年中期选举前公布了截至10月11日的数据，《财富》报道。

相比之下，在2024年选举竞选期间，研究人员发现，用于借助人工智能制作广告的支出不足5万美元。Wesleyan Media Project联合主任特拉维斯·里杜特称，从上一个选举周期几乎为零的支出转变为九位数金额尤其引人注目。

大多数视频未作标注

报告显示，超过70%的含人工智能的竞选视频没有包含免责声明或其他关于使用该技术的说明。人工智能在此类视频中有不同用途：从替换素材画面，包括握手画面，到创建候选人的图像。

里杜特警告说，此类材料的传播可能迫使候选人更多地应对虚假信息，而不是阐释自己的纲领。他表示，选民可能能够识别人工制作的视频，但仍会受到其中虚假说法的影响。一些选民也可能失去对候选人所提供信息可靠性的信任。

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共和党的优势

共和党竞选团队和政治委员会占含人工智能广告视频的81%，并占相关支出的88%。里杜特将此与共和党人对这项技术更为积极的态度联系起来。

其中一个例子是得克萨斯州的参议院竞选，共和党人肯·帕克斯顿与民主党人詹姆斯·塔拉里科竞选。在帕克斯顿的一则视频中，由人工智能生成的塔拉里科用彩色粉笔在《圣经》上书写，并发表了一段关于上帝和性别的虚构独白。塔拉里科表示，他曾试图通过立法禁止人工智能深度伪造，因为它们具有误导性。

与此同时，里杜特指出，人工智能可以减少拍摄额外镜头和外景工作的成本。在他看来，这让预算较少的候选人有机会制作竞选视频，并获得他们原本可能无法得到的关注。

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