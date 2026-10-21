Кампанії у США витратили понад $137 млн на рекламу з ШІ — Fortune

Політичні кампанії у США витратили понад 137 млн доларів на 220 відеороликів, які принаймні частково створили за допомогою штучного інтелекту. Такі дані станом на 11 жовтня перед проміжними виборами 2026 року оприлюднила дослідницька група Wesleyan Media Project, повідомляє Fortune.

Для порівняння, під час виборчих кампаній 2024 року дослідники виявили менш ніж 50 тис. доларів витрат на рекламу, створену за допомогою ШІ. Співдиректор Wesleyan Media Project Тревіс Рідаут назвав особливо помітним перехід від майже нульових витрат у попередньому виборчому циклі до дев’ятизначної суми.

Більшість роликів не маркували

За даними звіту, понад 70% передвиборчих відео із ШІ не містили дисклеймера або іншого повідомлення про використання цієї технології. ШІ в таких роликах застосовують по-різному: від заміни стокових кадрів, зокрема рукостискання, до створення зображень кандидатів.

Рідаут попередив, що поширення таких матеріалів може змусити кандидатів більше реагувати на дезінформацію, а не пояснювати власні програми. За його словами, виборці можуть розпізнавати штучно створені відео, але все одно зазнавати впливу неправдивих тверджень у них. Частина виборців також може втратити довіру до достовірності інформації від кандидатів.

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Перевага республіканців

Республіканські виборчі штаби та політичні комітети відповідали за 81% рекламних роликів із ШІ та за 88% витрат на них. Рідаут пов’язав це з більш прихильним ставленням республіканців до технології.

Одним із прикладів стала сенатська кампанія в Техасі, де республіканець Кен Пакстон балотується проти демократа Джеймса Таларіко. В одному з роликів Пакстона Таларіко, згенерований ШІ, пише в Біблії кольоровою крейдою та виголошує вигаданий монолог про Бога і гендер. Таларіко заявив, що намагався заборонити ШІ-діпфейки через законодавство, оскільки вони вводять в оману.

Водночас Рідаут зазначив, що ШІ може скоротити витрати на зйомки додаткових кадрів і роботу на локаціях. На його думку, це дає кандидатам із меншими бюджетами можливість створювати передвиборчі відео й отримувати увагу, якої вони інакше могли б не мати.

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