Кампании в США потратили более $137 млн на рекламу с ИИ — Fortune

Политические кампании в США потратили более 137 млн долларов на 220 видеороликов, которые как минимум частично были созданы с помощью искусственного интеллекта. Такие данные по состоянию на 11 октября перед промежуточными выборами 2026 года обнародовала исследовательская группа Wesleyan Media Project, сообщает Fortune.

Для сравнения, во время избирательных кампаний 2024 года исследователи выявили менее 50 тыс. долларов расходов на рекламу, созданную с помощью ИИ. Содиректор Wesleyan Media Project Трэвис Ридаут назвал особенно заметным переход от почти нулевых расходов в предыдущем избирательном цикле к девятизначной сумме.

Большинство роликов не маркировали

Согласно данным отчета, более 70% предвыборных видео с ИИ не содержали дисклеймера или другого уведомления об использовании этой технологии. ИИ в таких роликах применяют по-разному: от замены стоковых кадров, в том числе рукопожатий, до создания изображений кандидатов.

Ридаут предупредил, что распространение таких материалов может вынудить кандидатов больше реагировать на дезинформацию, а не объяснять собственные программы. По его словам, избиратели могут распознавать искусственно созданные видео, но все равно испытывать влияние ложных утверждений в них. Часть избирателей также может утратить доверие к достоверности информации от кандидатов.

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Преимущество республиканцев

Республиканские избирательные штабы и политические комитеты отвечали за 81% рекламных роликов с ИИ и за 88% расходов на них. Ридаут связал это с более благоприятным отношением республиканцев к технологии.

Одним из примеров стала сенатская кампания в Техасе, где республиканец Кен Пакстон баллотируется против демократа Джеймса Таларико. В одном из роликов Пакстона сгенерированный ИИ Таларико пишет в Библии цветным мелом и произносит выдуманный монолог о Боге и гендере. Таларико заявил, что пытался запретить ИИ-дипфейки посредством законодательства, поскольку они вводят в заблуждение.

В то же время Ридаут отметил, что ИИ может сократить расходы на съемки дополнительных кадров и работу на локациях. По его мнению, это дает кандидатам с меньшими бюджетами возможность создавать предвыборные видео и получать внимание, которого они иначе могли бы не получить.

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