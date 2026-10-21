Kampanie w USA wydały ponad 137 mln dolarów na reklamy z AI — Fortune

Kampanie polityczne w USA wydały ponad 137 mln dolarów na 220 materiałów wideo, które przynajmniej częściowo stworzono z pomocą sztucznej inteligencji. Dane na 11 października, przed wyborami śródokresowymi w 2026 roku, opublikowała grupa badawcza Wesleyan Media Project, informuje Fortune.

Dla porównania, podczas kampanii wyborczych w 2024 roku badacze wykryli mniej niż 50 tys. dolarów wydatków na reklamy stworzone z pomocą AI. Współdyrektor Wesleyan Media Project Travis Ridout uznał przejście od niemal zerowych wydatków w poprzednim cyklu wyborczym do dziewięciocyfrowej kwoty za szczególnie zauważalne.

Większość materiałów nie była oznaczona

Według raportu ponad 70% wyborczych materiałów wideo z AI nie zawierało zastrzeżenia ani innej informacji o wykorzystaniu tej technologii. AI jest stosowana w takich materiałach na różne sposoby: od zastępowania materiałów stockowych, w tym uścisków dłoni, po tworzenie wizerunków kandydatów.

Ridout ostrzegł, że rozpowszechnianie takich materiałów może zmusić kandydatów do większego reagowania na dezinformację zamiast wyjaśniania własnych programów. Jak stwierdził, wyborcy mogą rozpoznawać sztucznie stworzone nagrania, ale mimo to ulegać wpływowi zawartych w nich fałszywych twierdzeń. Część wyborców może także stracić zaufanie do wiarygodności informacji pochodzących od kandydatów.

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Przewaga republikanów

Republikańskie sztaby wyborcze i komitety polityczne odpowiadały za 81% materiałów reklamowych z AI oraz za 88% wydatków na nie. Ridout powiązał to z bardziej przychylnym stosunkiem republikanów do tej technologii.

Jednym z przykładów była kampania do Senatu w Teksasie, gdzie republikanin Ken Paxton kandyduje przeciwko demokracie Jamesowi Talarico. W jednym z materiałów Paxtona wygenerowany przez AI Talarico pisze kolorową kredą w Biblii i wygłasza zmyślony monolog o Bogu i płci. Talarico oświadczył, że próbował zakazać deepfake’ów AI poprzez ustawodawstwo, ponieważ wprowadzają one w błąd.

Jednocześnie Ridout zauważył, że AI może obniżyć koszty kręcenia dodatkowych ujęć i pracy w plenerze. Jego zdaniem daje to kandydatom z mniejszymi budżetami możliwość tworzenia materiałów wyborczych i zdobywania uwagi, której w innym przypadku mogliby nie uzyskać.

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