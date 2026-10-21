共和党参议员汤姆·蒂利斯表示，俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京正在操纵美国总统唐纳德·特朗普，使美国停止对乌克兰的支持。 他还批评了可能对俄罗斯实施的制裁放宽举措，并呼吁查明是谁在阻挠向乌克兰提供来自第三国的“爱国者”导弹。

这位参议员表示，美国放弃支持乌克兰的决定将被历史否定。他强调，普京为辩解全面入侵而声称乌克兰需要“去纳粹化”的说法纯属谎言。

“俄罗斯人在撒谎。普京在撒谎。 普京正像拉小提琴一样操纵特朗普总统。如果普京真的得逞，那么历史将不会对那个未能捍卫西方世界的美国抱有好感，”汤姆·蒂利斯在接受CNN采访时表示。

这位参议员还指出，特朗普政府与俄罗斯就进口数十万吨俄罗斯柴油以及取消制裁限制达成的协议是一个错误。他认为，美国日后可能会为这些决定感到后悔。

此外，蒂利斯还批评了弗拉基米尔·普京提出的由美国总统唐纳德·特朗普和中国国家主席习近平参加的三方峰会提议，称其“荒谬”。

此前，汤姆·蒂利斯与另外三位共和党参议员——来自得克萨斯州的约翰·科宁、 缅因州的苏珊·柯林斯以及阿拉斯加州的丽莎·穆尔科夫斯基——联名致函五角大楼监察长。

在信中，参议员们呼吁调查美国国防部高级官员是否下令限制乌克兰使用“星盾”（Starshield）卫星系统和美国情报数据，以及他们是否事先知晓该决定。

参议员还就向乌克兰提供美国防空系统及其配套弹药的问题提出了质询。

据他称，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基强调了需要“爱国者”导弹，这些导弹已由第三方国家在与美国国防官员协商后准备提供。

“泽连斯基总统还指出，乌克兰特别需要‘爱国者’导弹，这些导弹在征得美国国防官员同意后，第三方国家已准备提供。

我想知道，政府中究竟是谁拒绝批准这些供应。毕竟，这甚至不是来自我们自身库存的导弹，”汤姆·蒂利斯表示。

因此，这位参议员呼吁美国当局解释“爱国者”导弹供应审批可能出现延误的原因，并核查限制乌克兰获取美国卫星和情报能力的相关情况。

据《国会山报》援引蒂利斯接受CNN电视台采访的内容报道。

克里姆林宫认为，美国总统唐纳德·特朗普与乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基之间关系的恶化，表明西方对基辅的支持正在减弱。 莫斯科方面将此视为自身的胜利，并希望借此机会迫使乌克兰做出让步——特别是关于顿巴斯的问题——同时扩大与美国的经济合作。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫计划在访问俄罗斯期间，与俄方领导层讨论关于结束乌克兰战争的提议。 此次访问可能成为组织由唐纳德·特朗普、弗拉基米尔·泽连斯基和弗拉基米尔·普京参与的谈判的第一步。

此外，特朗普政府计划改变关于乌克兰问题的谈判形式。

需要指出的是，维特科夫在与泽连斯基会晤后将前往圣彼得堡。

此前，乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫已在挪威首都奥斯陆展开谈判。

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