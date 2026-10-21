Republikański senator Tom Tillis stwierdził, że rosyjski dyktator Władimir Putin manipuluje prezydentem USA Donaldem Trumpem, odwracając amerykańskie poparcie od Ukrainy. Skrytykował również ewentualne złagodzenie sankcji wobec Rosji i wezwał do wyjaśnienia, kto blokuje dostawy rakiet Patriot z krajów trzecich na Ukrainę.

Według senatora historia negatywnie oceni decyzję USA o rezygnacji ze wsparcia dla Ukrainy. Podkreślił, że twierdzenia Putina o rzekomej konieczności „denazyfikacji” Ukrainy w celu usprawiedliwienia pełnej inwazji są kłamstwem.

„Rosjanie kłamią. Putin kłamie. Putin gra na prezydencie Trumpie jak na skrzypcach. Historia nie będzie łaskawa dla Ameryki, która nie zdołała stanąć w obronie świata zachodniego, jeśli Putin rzeczywiście osiągnie swój cel” – oświadczył Tom Tillis w wywiadzie dla CNN.

Senator uznał również za błąd porozumienia administracji Trumpa z Rosją w sprawie importu setek tysięcy ton rosyjskiego oleju napędowego oraz zniesienia ograniczeń sankcyjnych. Jego zdaniem Stany Zjednoczone mogą w przyszłości pożałować takich decyzji.

Ponadto Tillis skrytykował propozycję Władimira Putina dotyczącą zorganizowania trójstronnego szczytu z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga, nazywając ją „absurdalną”.

Wcześniej Tom Tillis wraz z trzema innymi republikańskimi senatorami – Johnem Cornynem z Teksasu, Susan Collins z Maine oraz Lizą Murkowski z Alaski – podpisał list do inspektora generalnego Pentagonu.

W dokumencie senatorowie wezwali do zbadania, czy wysocy rangą urzędnicy Departamentu Obrony USA wydali rozkaz ograniczenia Ukrainie dostępu do systemu satelitarnego Starshield i amerykańskich danych wywiadowczych, a także czy wiedzieli z wyprzedzeniem o tej decyzji.

Senator poruszył również kwestię dostaw amerykańskich systemów obrony przeciwlotniczej oraz amunicji do nich na rzecz Ukrainy.

Jak powiedział, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślał potrzebę posiadania rakiet Patriot, które są gotowe dostarczyć kraje trzecie w porozumieniu z amerykańskimi urzędnikami ds. obrony.

„Prezydent Zełenski zaznaczył również, że Ukraina potrzebuje w szczególności rakiet Patriot, które są gotowe dostarczyć państwa trzecie w porozumieniu z amerykańskimi urzędnikami ds. obrony.

Chcę wiedzieć, kto w rządzie odmawia wydania zgody na te dostawy. Przecież nie chodzi nawet o rakiety z naszych własnych zapasów” – oświadczył Tom Tillis.

W ten sposób senator wezwał władze amerykańskie do wyjaśnienia przyczyn ewentualnych opóźnień w zatwierdzeniu dostaw rakiet Patriot oraz do zbadania okoliczności ograniczania Ukrainie dostępu do amerykańskich zasobów satelitarnych i wywiadowczych.

Informuje o tym serwis The Hill, powołując się na wywiad Tillisa udzielony stacji CNN.

W Kremlu uważa się, że pogorszenie stosunków między prezydentem USA Donaldem Trumpem a prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim świadczy o osłabieniu zachodniego wsparcia dla Kijowa. W Moskwie postrzegają to jako własne zwycięstwo i mają nadzieję wykorzystać tę sytuację, aby wywalczyć od Ukrainy ustępstwa, zwłaszcza w sprawie Donbasu, oraz rozszerzyć współpracę gospodarczą ze Stanami Zjednoczonymi.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff podczas wizyty w Rosji planuje omówić z rosyjskimi władzami propozycje dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie. Podróż ta może stać się krokiem w kierunku zorganizowania rozmów z udziałem Donalda Trumpa, Wołodymyra Zełenskiego i Władimira Putina.

Dodajmy, że administracja Trumpa planuje zmienić format rozmów dotyczących Ukrainy.

Przypomnijmy, że Witkoff uda się do Sankt Petersburga po spotkaniu z Zełenskim.

Wcześniej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz specjalny przedstawiciel prezydenta USA Steve Witkoff rozpoczęli rozmowy w Oslo, stolicy Norwegii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybył 20 października do Norwegii, gdzie zaplanował szereg spotkań z międzynarodowymi partnerami.

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