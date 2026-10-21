Сенатор-республиканец Тиллис обвинил Путина в манипулировании Трампом, — The Hill

Сенатор-республиканец Том Тиллис заявил, что российский диктатор Владимир Путин манипулирует президентом США Дональдом Трампом, лишая Украину американской поддержки. Он также раскритиковал возможное смягчение санкций против России и призвал выяснить, кто блокирует поставки Украине ракет Patriot из третьих стран.

По словам сенатора, история негативно оценит решение США отказаться от поддержки Украины. Он подчеркнул, что утверждение Путина о якобы необходимости «денацификации» Украины для оправдания полномасштабного вторжения является ложью.

«Россияне лгут. Путин лжет. Путин играет на президенте Трампе, как на скрипке. История не будет благосклонна к Америке, которая не смогла встать на защиту западного мира, если Путин действительно добьется своего», — заявил Том Тиллис в интервью CNN.

Сенатор также назвал ошибкой договоренности администрации Трампа с Россией об импорте сотен тысяч тонн российского дизельного топлива и отмене санкционных ограничений. По его мнению, Соединенные Штаты впоследствии могут пожалеть о таких решениях.

Кроме того, Тиллис раскритиковал предложение Владимира Путина провести трехсторонний саммит с участием президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, назвав его «абсурдным».

Ранее Том Тиллис вместе с тремя другими сенаторами-республиканцами — Джоном Корнином из Техаса, Сьюзан Коллинз из штата Мэн и Лизой Мурковски из Аляски — подписал письмо генеральному инспектору Пентагона.

В документе сенаторы призвали проверить, отдавали ли высокопоставленные чиновники Министерства обороны США приказ ограничить Украине доступ к спутниковой системе Starshield и американским разведывательным данным, а также знали ли они заранее о соответствующем решении.

Сенатор также поднял вопрос о поставках Украине американских систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал необходимость в ракетах Patriot, которые готовы предоставить третьи страны по согласованию с американскими оборонными чиновниками.

«Президент Зеленский также отметил, что Украине нужны, в частности, ракеты Patriot, которые готовы предоставить третьи страны по согласованию с американскими оборонными чиновниками.

Я хочу знать, кто в правительстве отказывает в выдаче разрешения на эти поставки. Ведь речь идет даже не о ракетах из наших собственных запасов», — заявил Том Тиллис.

Таким образом, сенатор призвал американские власти объяснить причины возможных задержек с согласованием поставок ракет Patriot и проверить обстоятельства ограничения доступа Украины к спутниковым и разведывательным возможностям США.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на интервью Тиллиса телеканалу CNN.

В Кремле считают, что ухудшение отношений между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским свидетельствует об ослаблении западной поддержки Киева. В Москве воспринимают это как собственную победу и надеются воспользоваться ситуацией, чтобы добиться от Украины уступок, в частности в отношении Донбасса, и расширить экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

Спецпосланник президента США Стив Виткофф во время визита в Россию планирует обсудить с российским руководством предложения по прекращению войны в Украине. Поездка может стать шагом к организации переговоров с участием Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

Читай нас в