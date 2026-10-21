Министерство внутренних дел и администрации Польши передало в Постоянный комитет Совета министров проект изменений, касающихся взимания платежей на коммунальных кладбищах. Как сообщает RMF24, нововведение должно установить четкие основания для оплаты пользования кладбищами, а также расположенными на них объектами и устройствами общественного пользования.

Полномочия для гмин

Проект предусматривает внесение соответствующей нормы в закон о кладбищах и захоронении умерших. Размер платежей и порядок их взимания будут определяться по правилам закона о коммунальном хозяйстве 1996 года.

Это означает, что советы гмин смогут самостоятельно устанавливать тарифы на такие услуги, как и на другие коммунальные услуги. Действующее законодательство в этой сфере относится к 1959 году и, по данным издания, не отвечает современным потребностям, что приводит к судебным спорам.

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Какие споры должны урегулировать

Административные суды все чаще считают, что действующий закон позволяет взимать плату только за захоронение и резервирование могилы на следующие 20 лет. В частности, решение Воеводского административного суда в Познани 2020 года ограничило право гмин устанавливать другие платежи, связанные с управлением кладбищем.

Новые правила должны урегулировать, в частности, вопросы оплаты за открытие кладбищенских ворот или установку надгробия. Проект еще должен рассмотреть Постоянный комитет Совета министров. В случае принятия новые нормы могут вступить в силу в ближайшие месяцы.

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