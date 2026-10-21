Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Polski przekazało Stałemu Komitetowi Rady Ministrów projekt zmian dotyczących pobierania opłat na cmentarzach komunalnych. Jak informuje RMF24, nowelizacja ma ustanowić jasne podstawy do pobierania opłat za korzystanie z cmentarzy, a także znajdujących się na nich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Uprawnienia dla gmin

Projekt przewiduje wprowadzenie odpowiedniego przepisu do ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Wysokość opłat i tryb ich pobierania będą określane według zasad ustawy o gospodarce komunalnej z 1996 roku.

Oznacza to, że rady gmin będą mogły samodzielnie ustalać stawki za takie usługi, podobnie jak w przypadku innych usług komunalnych. Obowiązujące przepisy w tej dziedzinie pochodzą z 1959 roku i, według portalu, nie odpowiadają współczesnym potrzebom, co prowadzi do sporów sądowych.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Jakie spory mają zostać uregulowane

Sądy administracyjne coraz częściej uznają, że obowiązująca ustawa pozwala pobierać opłaty wyłącznie za pochówek oraz rezerwację grobu na kolejne 20 lat. W szczególności orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 2020 roku ograniczyło prawo gmin do ustalania innych opłat związanych z zarządzaniem cmentarzem.

Nowe zasady mają uregulować między innymi kwestie opłat za otwarcie bramy cmentarnej lub ustawienie nagrobka. Projekt musi jeszcze zostać rozpatrzony przez Stały Komitet Rady Ministrów. W przypadku przyjęcia nowe przepisy mogą wejść w życie w najbliższych miesiącach.

Czytaj nas na