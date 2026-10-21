Ким Кардашьян повторила образ своей 13-летней дочери на Хэллоуин

Американская телезвезда Ким Кардашьян продемонстрировала свой образ к Хэллоуину 2026 года. На этот раз знаменитость решила перевоплотиться в свою 13-летнюю дочь Норт Уэст, которую воспитывает вместе с бывшим мужем — рэпером Канье Уэстом.

В Instagram Кардашьян опубликовала серию фотографий, на которых воссоздала характерный стиль дочери. Она надела футболку с надписью N0rth4evr — названием дебютного мини-альбома Норт, дополнив образ бирюзовым париком, массивной цепочкой и металлическими браслетами с шипами.

Среди прочих деталей были пирсинг на лице и руках, а также маникюр с металлическими элементами. Для фотосессии Ким также повторила характерные позы дочери.

Публикация вызвала восторженные отзывы среди поклонников и родственников звезды.

«Это так весело», — написала её мать Крис Дженнер.

«Близнецы!» — прокомментировала сестра Хлои Кардашьян.

Ким также опубликовала видео своего перевоплощения в TikTok. Для роликов она использовала музыку дочери и композицию «Moonlight» рэпера XXXTENTACION. Пользователи соцсети отметили, что таким образом звезда поддержала творчество Норт.





«Поддержка родителей — это лучшее, что может быть», — написал один из комментаторов.

Это не первый совместный хэллоуинский образ Ким и Норт. В 2023 году они перевоплотились в героинь Шер и Дионн из фильма «Безголовые», а в 2016 году обе появились в образе принцессы Жасмин из «Аладдина». Также в 2019 году семья Кардашьян-Вест нарядилась в образы персонажей мультсериала «Флинстоуны».

В предыдущие годы Ким выбирала для Хэллоуина образы знаменитостей, в частности Памелы Андерсон, Мадонны, Шер и Селены.

Норт Уэст тем временем развивает собственную музыкальную карьеру. В мае 2026 года она выпустила дебютный мини-альбом «N0rth4evr», а впоследствии попала в рейтинг Billboard «21 до 21 года», в который входят перспективные молодые музыканты.

Источник: Billboard.

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