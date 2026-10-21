США хотят склонить Путина к прекращению войны путем ослабления санкций на дизельное топливо, — Axios

США рассчитывают, что ослабление санкций в отношении российского дизельного топлива и другие шаги американской администрации подтолкнут Владимира Путина к компромиссу по вопросу прекращения войны против Украины. В то же время пока неизвестно, повлияют ли эти решения на позицию Кремля.

В среду, 21 октября, специальный посланник Белого дома Стив Виткофф должен встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. По словам представителя американских властей, Виткофф представит ему обновленное предложение о прекращении войны в Украине.

К переговорам в формате видеоконференции также присоединится Джаред Кушнер — зять и советник президента США Дональда Трампа.

В Вашингтоне надеются, что после последних решений американской администрации Москва будет более склонна к поиску компромисса. В частности, речь идет об ослаблении санкционных ограничений на продажу российского дизельного топлива и других мерах, которые положительно восприняли в России.

Однако пока нет подтверждений, что эти шаги действительно изменят подход Путина к переговорам о прекращении войны.

Поездке Стива Виткоффа в Россию предшествовали переговоры в Осло, где президент Украины Владимир Зеленский встретился с представителями США и европейскими партнерами.

К обсуждениям присоединились лидеры Норвегии и Финляндии, а также представители Франции, Великобритании, Германии, Польши, Европейского Союза и НАТО.

Главной темой встреч стала подготовка совместного предложения по рамочному соглашению о прекращении войны. По словам американского чиновника, украинская сторона представила новые идеи, которые участники переговоров подробно обсудили.

Представитель США заявил о значительном прогрессе и согласованности на рабочем уровне в отношении дальнейших шагов. В то же время это не означает, что стороны уже согласовали все условия будущего соглашения.

В Вашингтоне надеются, что разработанное предложение поможет перейти к прямым трехсторонним переговорам с участием Украины, США и России, а впоследствии — к более широкому международному диалогу.

Напомним, 20 октября в Осло состоялись переговоры с участием Владимира Зеленского, американской и европейских делегаций. Встречи стали частью дипломатических усилий, направленных на поиск путей прекращения войны России против Украины.

Об этом сообщает издание Axios.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф 21 октября прибыл в Санкт-Петербург для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. По словам украинской и американской сторон, перед встречей в Норвегии США и Украина согласовали ряд предложений по прекращению войны, в частности гарантии безопасности для Киева.

Добавим, что администрация Трампа планирует изменить формат переговоров по Украине.

Напомним, Виткофф отправится в Санкт-Петербург после встречи с Зеленским.

До этого президент Украины Владимир Зеленский и специальный представитель президента США Стив Виткофф начали переговоры в Осло, столице Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

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