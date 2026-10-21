В Эстонии со следующего года Агентство оборонных ресурсов сможет без обращения в административный суд приостанавливать право управления автомобилем для призывников, которые неоднократно не являются на медицинский осмотр после получения повестки. Об этом сообщает ERR News.

Обязательный медицинский осмотр

Медицинское обследование в Агентстве оборонных ресурсов является необходимым условием для прохождения срочной военной службы. Призвать человека без такого осмотра нельзя, поэтому явка на него обязательна для всех, кто получил повестку.

Согласно действующим правилам, агентство может выдать предписание или наложить принудительный штраф на тех, кто неоднократно не является по повестке. Если эти меры не дают результата, ведомство обращается в административный суд за разрешением приостановить право управления транспортными средствами.

Изменение процедуры

Со следующего года агентство сможет самостоятельно принимать такое решение. Это будет возможно, если призывник неоднократно проигнорировал повестку на медосмотр, был предупрежден о возможных последствиях и получил это предупреждение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Советник по коммуникациям Агентства оборонных ресурсов Крисмар Росин назвал изменение преимущественно процедурным и формальным: оно отменяет предварительную судебную проверку. По его словам, цель нововведения — сэкономить время судов.

Пресс-секретарь административных и окружных судов Таллинна Аннели Вилу отметила, что такие обращения агентства сейчас рассматриваются как срочные. Она также подчеркнула, что уплата принудительного штрафа не освобождает призывника от обязанности явиться на медицинскую комиссию: штраф должен побудить выполнить эту обязанность, а не заменить ее.

По словам Росина, в рамках действующей процедуры суды, предоставляя агентству разрешение на приостановление права управления, не принимают решение по существу, а лишь проверяют соблюдение предусмотренных законом условий. После изменения процедуры такая предварительная проверка будет отменена.

Читай нас в