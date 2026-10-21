ERR News 报道称，从明年起，爱沙尼亚国防资源局无需向行政法院申请，即可暂停在收到传唤后多次未参加体检的应征者驾驶汽车的权利。

强制体检

在国防资源局接受体检是服义务兵役的必要条件。未经此类体检，不能征召任何人入伍，因此，所有收到传唤的人都必须到场接受体检。

根据现行规定，该机构可以向多次未按传唤到场者发出命令或处以强制罚款。如果这些措施未能产生结果，该部门将向行政法院申请许可，以暂停其驾驶车辆的权利。

程序变化

从明年起，该机构将能够自行作出这一决定。如果应征者多次无视体检传唤、已被警告可能的后果并收到了该警告，则可以采取这一措施。

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国防资源局通信顾问克里斯马尔·罗辛称，这项变化主要属于程序性和形式性的变化：它取消了此前的法院审查。据他表示，这项新措施的目的是节省法院的时间。

塔林行政法院和巡回法院发言人安内莉·维卢指出，该机构的此类申请目前被作为紧急事项处理。她还强调，缴纳强制罚款并不能免除应征者到医疗委员会报到的义务：罚款旨在促使其履行这一义务，而不是替代这一义务。

罗辛表示，根据现行程序，法院在准许该机构暂停驾驶权时，并不就案件实体作出决定，而只是核查是否遵守了法律规定的条件。程序改变后，这种事前审查将被取消。

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