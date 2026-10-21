Путин встретился с представителем Китая после переговоров с Виткоффом

Во время встречи с Ли Цяном Владимир Путин заявил, что отношения между Россией и Китаем продолжают развиваться. По его словам, сотрудничество между двумя странами не зависит от внешней ситуации и не направлено против других государств. Путин назвал российско-китайские отношения успешными и динамичными. В то же время он не сообщил о конкретных новых договоренностях по итогам беседы.

Российский президент также упомянул о запланированной на ноябрь встрече с Си Цзиньпином. Она должна состояться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Путин попросил Ли Цяна передать китайскому лидеру наилучшие пожелания. Таким образом, в ходе переговоров стороны затронули и вопрос о будущих контактах между лидерами двух государств.

Встреча состоялась после переговоров с представителем Трампа

В тот же день Путин провёл переговоры со Стивом Виткоффом, специальным посланником президента США Дональда Трампа. Встреча состоялась перед беседой с китайским премьером.

По сообщениям российской стороны, в ходе переговоров с Виткоффом обсуждалась, в частности, возможность встречи Путина и Трампа на саммите в Китае. Однако информации об окончательном решении относительно такой встречи в приведенном сообщении нет. После переговоров с американским представителем Путин провел встречу с Ли Цяном, который прибыл в Санкт-Петербург для контактов с российским руководством.

Ли Цян также встретился с Мишустиным

Помимо переговоров с Путиным, премьер Государственного совета Китая провел встречу с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Переговоры состоялись в рамках контактов между правительствами двух стран.

Таким образом, за один день в Санкт-Петербурге российское руководство провело встречи как с представителем США, так и с высокопоставленным должностным лицом Китая. Путин заявил о намерении продолжать сотрудничество с Пекином и упомянул о возможности личной встречи с Си Цзиньпином в ноябре. В то же время конкретных новых договоренностей по итогам встречи с Ли Цяном в сообщении не привели.