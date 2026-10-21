США хочуть схилити Путіна до завершення війни через послаблення санкцій на дизпаливо, — Axios

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США розраховують, що послаблення санкцій щодо російського дизельного палива та інші кроки американської адміністрації спонукатимуть Володимира Путіна до компромісу щодо завершення війни проти України. Водночас наразі невідомо, чи вплинуть ці рішення на позицію Кремля.

У середу, 21 жовтня, спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф має зустрітися з російським лідером Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. За словами представника американської влади, Віткофф представить йому оновлену пропозицію щодо припинення війни в Україні.

До переговорів у форматі відеоконференції також долучиться Джаред Кушнер — зять і радник президента США Дональда Трампа.

У Вашингтоні сподіваються, що після останніх рішень американської адміністрації Москва буде більш схильною до пошуку компромісу. Зокрема, йдеться про послаблення санкційних обмежень щодо продажу російського дизельного палива та інші заходи, які позитивно сприйняли в Росії.

Однак поки що немає підтверджень, що ці кроки справді змінять підхід Путіна до переговорів про завершення війни.

Поїздці Стіва Віткоффа до Росії передували переговори в Осло, де президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками США та європейськими партнерами.

До обговорень долучилися лідери Норвегії та Фінляндії, а також представники Франції, Великої Британії, Німеччини, Польщі, Європейського Союзу та НАТО.

Головною темою зустрічей стала підготовка спільної пропозиції щодо рамкової угоди про припинення війни. За словами американського чиновника, українська сторона представила нові ідеї, які учасники переговорів детально обговорили.

Представник США заявив про значний прогрес і узгодженість на робочому рівні щодо подальших кроків. Водночас це не означає, що сторони вже погодили всі умови майбутньої угоди.

У Вашингтоні сподіваються, що напрацьована пропозиція допоможе перейти до прямих тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії, а згодом — до ширшого міжнародного діалогу.

Нагадаємо, 20 жовтня в Осло відбулися переговори за участю Володимира Зеленського, американської та європейських делегацій. Зустрічі стали частиною дипломатичних зусиль, спрямованих на пошук шляхів припинення війни Росії проти України.

Про це повідомляє видання Axios.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 21 жовтня прибув до Санкт-Петербурга для переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. За словами української та американської сторін, перед зустріччю в Норвегії США й Україна узгодили низку пропозицій щодо завершення війни, зокрема гарантій безпеки для Києва.

Додамо, що адміністрація Трампа планує змінити формат переговорів щодо України.

Нагадаємо, Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга після зустрічі із Зеленським.

До цього президент України Володимир Зеленський і спеціальний представник президента США Стів Віткофф розпочали переговори в Осло, столиці Норвегії.

Президент України Володимир Зеленський 20 жовтня прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

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