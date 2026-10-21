Министр цифровизации Польши назвал социальные сети «молчаливыми союзниками» России — Reuters

Министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что социальные сети являются «молчаливыми союзниками» России в войне дезинформации, и пригрозил платформам финансовыми санкциями за отказ выполнять требования правительства по борьбе с кремлевским контентом.

Поводом для жесткой критики со стороны чиновника стали данные польского Национального научно-исследовательского института NASK. Согласно им, в течение первого полугодия 2026 года крупные онлайн-платформы приняли меры в отношении менее чем 25% из более чем 65 тысяч отправленных сообщений о дезинформации и фейковых аккаунтах.

В частности, сети удалили лишь 7% зафиксированных источников манипуляций и провели модерацию чуть более 17%. Гавковский обвинил компании в сознательном игнорировании проблемы ради сохранения прибыли от деструктивного контента.

В связи с этим польская сторона выдвинула требование к владельцам платформ создать эффективные польскоязычные команды модераторов для прямой связи с государственными органами, ликвидировать фиктивные процедуры обжалования, сократить время реагирования и немедленно уничтожать выявленные сети ботов. Министр подчеркнул, что невыполнение официальных запросов государства будет расцениваться как основание для запуска процедуры наложения штрафов.

Источник: Reuters.

Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что для защиты демократических выборов от российского вмешательства союзникам следует попросить президента Украины Владимира Зеленского нанести удары по большему количеству дата-центров на территории России. Глава литовского правительства подчеркнул, что сдержать агрессора способны лишь решительные действия, а не декларативные стратегии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после украинских ударов по дата-центрам российской компании «Яндекс» в социальных сетях стало меньше ботов, провокаций и вражды. По его словам, эти изменения заметили пользователи многих платформ.

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