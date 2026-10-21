在塞浦路斯，DISY党议员乔治·潘博里迪斯申报了337万欧元的个人净资产，这是议会周二公布的新财产申报中现任议员的最高数额。据《塞浦路斯邮报》报道，其家庭净资产总额为529万欧元。

潘博里迪斯的申报表显示，与其持有的四家公司股份相关的资产为279万欧元。其中，198万欧元来自其在Vorando Holding Ltd持有的20%股份。他还申报了376,207欧元银行存款、价值231,500欧元的汽车（其中包括两辆保时捷），以及价值51万欧元的其他资产。

该议员申报了26处房地产，总现值为41.9万欧元。他的大部分土地由父母遗产继承，并将其购置价值列为零。潘博里迪斯曾于2015年至2018年担任塞浦路斯卫生部长。

其他议员的资产

名单中紧随其后的是Diko领导人尼古拉斯·帕帕多普洛斯，他申报的净资产约为191万欧元，未计入未注明价值的公司股份。他的申报表包括11处房地产，总现值约为194万欧元。

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Diko议员克里斯蒂亚娜·埃罗托克里图申报了126万欧元个人资产和1,244万欧元家庭资产。这是该报道所涉及议员中个人与家庭数额之间最大的差额。她还申报了316,900欧元工资收入、352,980欧元股息、价值387,500欧元的房地产，以及价值12万欧元的珠宝和绘画。

负值与不同申报期限

三名议员申报了负净资产。AKEL议员阿根图拉·约安努申报为负254,735欧元，并列出对当地公司Argentoulla Ioannou DEPE的359,754欧元债务。ELAM议员利诺斯·哈吉格奥尔吉乌申报为负47,727欧元，其党内同僚安德烈亚斯·帕帕哈拉兰布斯则申报个人资产为负19,984欧元、家庭资产为负66,476欧元。

2026年度申报依据2024年通过的法律公布，该法律授予税务专员核查议员财务报表的权力。与此同时，包括众议院议长安妮塔·德梅特里乌和尼古拉斯·帕帕多普洛斯在内的12名议员的申报资料仅更新至2024年。

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