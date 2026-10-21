Na Cyprze poseł parlamentu z partii DISY George Pamboridis zadeklarował 3,37 mln euro netto aktywów osobistych — to najwyższa wartość wśród urzędujących posłów w nowych oświadczeniach majątkowych opublikowanych przez parlament we wtorek. Jak informuje Cyprus Mail, łączne aktywa netto jego rodziny wyniosły 5,29 mln euro.

W oświadczeniu Pamboridisa wskazano 2,79 mln euro związane z udziałami w czterech spółkach. W szczególności 1,98 mln euro przypada na jego 20-procentowy udział w Vorando Holding Ltd. Zadeklarował również depozyty bankowe w wysokości 376 207 euro, samochody o wartości 231 500 euro, w tym dwa Porsche, oraz inne aktywa o wartości 510 tys. euro.

Poseł zadeklarował 26 nieruchomości o łącznej obecnej wartości 419 tys. euro. Większość działek otrzymał w spadku po rodzicach i wskazał zerową wartość ich nabycia. Pamboridis był ministrem zdrowia Cypru w latach 2015–2018.

Aktywa innych posłów

Następny na liście jest lider Diko Nicolas Papadopoulos, który zadeklarował około 1,91 mln euro aktywów netto, bez uwzględnienia udziałów w spółkach, dla których nie podano wartości. Jego oświadczenie obejmuje 11 nieruchomości o łącznej obecnej wartości około 1,94 mln euro.

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Posłanka Diko Christiana Erotokritou wskazała 1,26 mln euro aktywów osobistych oraz 12,44 mln euro aktywów rodziny. Jest to największa różnica między wskaźnikami osobistymi a rodzinnymi wśród posłów objętych publikacją. Zadeklarowała również 316 900 euro dochodu z wynagrodzenia, 352 980 euro dywidend, nieruchomości o wartości 387 500 euro, a także biżuterię i obrazy o wartości 120 tys. euro.

Ujemne wartości i różne okresy deklaracji

Trzech posłów zgłosiło ujemne aktywa netto. Posłanka AKEL Argentoulla Ioannou zadeklarowała minus 254 735 euro, wskazując zobowiązania w wysokości 359 754 euro wobec lokalnej spółki Argentoulla Ioannou DEPE. Poseł ELAM Linos Hadjigeorgiou podał minus 47 727 euro, a jego partyjny kolega Andreas Papacharalambous — minus 19 984 euro aktywów osobistych i minus 66 476 euro aktywów rodzinnych.

Roczne deklaracje za 2026 rok opublikowano zgodnie z przepisami przyjętymi w 2024 roku, które przyznały komisarzowi podatkowemu uprawnienia do weryfikowania sprawozdań finansowych posłów. Jednocześnie deklaracje 12 parlamentarzystów, w tym przewodniczącej Izby Reprezentantów Annity Demetriou i Nicolasa Papadopoulosa, zostały zaktualizowane jedynie do 2024 roku.

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