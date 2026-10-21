Rząd Stanów Zjednoczonych złożył odwołanie w celu wstrzymania rozpoczęcia loterii Green Card

Rząd Stanów Zjednoczonych zaskarżył orzeczenie sądu federalnego, które zobowiązuje Departament Stanu do otwarcia rejestracji do loterii Green Card DV-2027. Administracja amerykańska wnosi również o zawieszenie wykonania nakazu sądowego. Jeśli wniosek ten zostanie uwzględniony, rozpoczęcie rejestracji może ponownie ulec opóźnieniu.

14 października sąd federalny nakazał Departamentowi Stanu USA otwarcie rejestracji do programu DV-2027, który umożliwia udział w losowaniu wiz imigracyjnych Diversity Visa.

Jak poinformował Morrison, sekretarz stanu USA Marco Rubio złożył apelację od orzeczenia sądu i wystąpił z wnioskiem o zawieszenie jego wykonania (stay pending appeal).

Strona amerykańska zwraca się do sądu o rozpatrzenie wniosku o zawieszenie wykonania orzeczenia do 21 października 2026 roku.

Jeśli nie zostanie wydane wymagane orzeczenie, rząd planuje już 22 października zwrócić się do Sądu Apelacyjnego dziewiątego okręgu Stanów Zjednoczonych.

Jednocześnie samo wniesienie apelacji nie uchyla orzeczenia sądu federalnego i nie wstrzymuje automatycznie jego wykonania. Aby wstrzymać rejestrację, rząd musi uzyskać odrębny nakaz sądowy.

Dopóki sąd nie wyda orzeczenia o zawieszeniu wykonania poprzedniego nakazu, ustalone w nim terminy pozostają w mocy.

29 października 2026 r. — Departament Stanu USA ma ogłosić daty i warunki rejestracji.

1 listopada 2026 r. — ostateczny termin rozpoczęcia rejestracji w programie DV-2027.

3 grudnia 2026 r. — ostateczny termin powiadomienia wybranych uczestników.

W związku z tym dalsze uruchomienie loterii Green Card DV-2027 będzie zależało od rozwoju postępowania sądowego. Jeśli wniosek rządu USA zostanie uwzględniony, wykonanie decyzji o otwarciu rejestracji może zostać zawieszone, co potencjalnie doprowadzi do kolejnego opóźnienia.

27 stycznia Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych poparł inicjatywę administracji Trumpa, zaostrzając zasady przyznawania zielonej karty. Za zaostrzeniem zasad głosowało 5 sędziów, a przeciw — 4.

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