Правительство США подало апелляцию с целью приостановить запуск лотереи Green Card

Правительство США обжаловало решение федерального суда, обязывающее Государственный департамент открыть регистрацию на лотерею Green Card DV-2027. Американская администрация также просит приостановить исполнение судебного постановления. Если это ходатайство будет удовлетворено, начало регистрации может вновь отложиться.

14 октября федеральный суд обязал Госдепартамент США открыть регистрацию на программу DV-2027, которая позволяет принять участие в розыгрыше иммиграционных виз Diversity Visa.

По сообщению Моррисона, государственный секретарь США Марко Рубио подал апелляцию на решение суда и обратился с ходатайством о приостановке его исполнения (stay pending appeal).

Американская сторона просит суд рассмотреть ходатайство о приостановке исполнения решения до 21 октября 2026 года.

Если необходимое решение не будет принято, правительство планирует уже 22 октября обратиться в Апелляционный суд девятого округа США.

В то же время подача апелляции сама по себе не отменяет решение федерального суда и автоматически не приостанавливает его исполнение. Для приостановки регистрации правительству необходимо добиться отдельного судебного постановления.

Пока суд не вынесет решение о приостановке исполнения предварительного постановления, установленные им сроки остаются в силе.

29 октября 2026 года — Государственный департамент США должен объявить даты и условия регистрации.

1 ноября 2026 года — крайний срок открытия регистрации DV-2027.

3 декабря 2026 года — крайний срок уведомления отобранных участников.

Таким образом, дальнейший запуск лотереи Green Card DV-2027 будет зависеть от развития судебного процесса. Если ходатайство правительства США будет удовлетворено, исполнение решения об открытии регистрации может быть приостановлено, что потенциально приведет к новой задержке.

Верховный суд США 27 января поддержал инициативу администрации Трампа, ужесточив правила выдачи Green Card. За жесткие правила проголосовали 5 судей, а против — 4.

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