美国政府提起上诉，要求暂停绿卡抽签的启动

美国政府对联邦法院的一项裁决提出上诉，该裁决要求国务院开放DV-2027绿卡抽签的报名登记。美国政府还请求暂停执行该法院命令。 如果该动议获得批准，注册的开始时间可能会再次推迟。

10月14日，联邦法院责令美国国务院开放DV-2027项目的报名，该项目允许申请人参与多样性签证（Diversity Visa）的抽签。

据莫里森报道，美国国务卿马尔科·鲁比奥已对法院裁决提出上诉，并申请在上诉期间暂缓执行该裁决（stay pending appeal）。

美方请求法院审议关于将裁决执行暂停期限延长至2026年10月21日的动议。

如果未能获得必要的裁决，政府计划于10月22日向美国第九巡回上诉法院提起上诉。

与此同时，提起上诉本身并不会推翻联邦法院的裁决，也不会自动中止其执行。要暂停政府注册，必须获得单独的法院命令。

在法院就暂停执行初步禁令作出裁决之前，该禁令规定的期限仍然有效。

2026年10月29日 ——美国国务院应公布注册日期及条件。

2026年11月1日——DV-2027抽签注册的截止日期。

2026年12月3日——中签者通知的截止日期。

因此，DV-2027绿卡抽签能否如期启动将取决于诉讼进程的发展。如果美国政府的动议获得支持，关于开放注册的裁决执行可能会被暂停，这可能会导致新的延迟。

1月27日，美国最高法院支持了特朗普政府的倡议，收紧了绿卡发放规则。5名大法官投票赞成收紧规则，4名大法官投了反对票。

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