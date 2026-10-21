W Warszawie w Polsce policja zatrzymała 16-letniego mieszkańca dzielnicy Wola, podejrzanego o przygotowywanie zabójstwa wielu osób. W jego domu funkcjonariusze znaleźli gotowy arsenał. Jak podaje RMF24, organy ścigania otrzymały informację, że nastolatek mógł przygotowywać się do takiego przestępstwa. Po otrzymaniu tej informacji policjanci ustalili adres chłopca, zatrzymali go i przeprowadzili przeszukanie domu.

Co funkcjonariusze znaleźli podczas przeszukania

Podczas przeszukania mieszkania nieletniego funkcjonariusze znaleźli maczetę, noże, kastet, pałki teleskopowe, przedmioty przypominające broń palną, gaz pieprzowy i kamizelkę kuloodporną. Cały znaleziony arsenał został zabezpieczony.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Dalsza decyzja w sprawie nieletniego

Nastolatek jest podejrzany o przygotowywanie zabójstwa. Przez najbliższe trzy miesiące będzie przebywał w ośrodku wychowawczym. O jego dalszym losie w tej sprawie zdecyduje teraz sąd rodzinny. Materiał RMF24 opublikowano 21 października o godz. 07:00.

Czytaj nas na