В Варшаве, Польша, полиция задержала 16-летнего жителя района Воля, которого подозревают в подготовке к убийству многих людей. У него дома сотрудники обнаружили готовый арсенал. По данным RMF24, правоохранители получили информацию, что подросток мог готовиться к такому преступлению. После получения этой информации полицейские установили адрес юноши, задержали его и провели обыск в доме.

Что правоохранители нашли во время обыска

Во время обыска в жилище несовершеннолетнего правоохранители нашли мачете, ножи, кастет, телескопические дубинки, предметы, похожие на огнестрельное оружие, газовый распылитель и бронежилет. Весь найденный арсенал был изъят.

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Дальнейшее решение по делу несовершеннолетнего

Подростка подозревают в подготовке к убийству. Ближайшие три месяца он будет находиться в воспитательном центре. Решение о его дальнейшей судьбе в этом деле теперь примет семейный суд. Материал RMF24 был опубликован 21 октября в 07:00.

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