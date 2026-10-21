Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP) oświadczył, że przekroczenie granicy globalnego ocieplenia o 1,5°C w porównaniu z poziomem przedindustrialnym stało się nieuniknione. Organizacja jako przyczynę wskazała dekady niewystarczających działań na rzecz ograniczenia emisji ze spalania paliw kopalnych. O wnioskach z corocznego raportu UNEP dotyczącego luki emisyjnej informuje Deutsche Welle.

Przy obecnej polityce klimatycznej średnia globalna temperatura może wzrosnąć o 2,8°C do końca stulecia. Nawet jeśli państwa wypełnią nowe zobowiązania klimatyczne, prognozowane ocieplenie wyniesie 2,6°C. UNEP wskazuje, że 167 krajów przedłożyło ONZ plany działań klimatycznych obejmujące 83% światowych emisji gazów cieplarnianych, jednak zobowiązania te są niewystarczające, by powstrzymać ocieplenie.

Wzrost emisji w dużych krajach

Według wstępnych szacunków w 2025 roku emisje wzrosły w Indonezji, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Największy wzrost odnotowano w Stanach Zjednoczonych; wiąże się go z powrotem do wykorzystania węgla i zwiększonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną, w tym wskutek rozbudowy centrów danych dla sztucznej inteligencji.

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W materiale DW pogorszenie prognozy wiązane jest także z wycofaniem się Stanów Zjednoczonych z paryskiego porozumienia klimatycznego za prezydentury Donalda Trumpa. USA są drugim największym rocznym źródłem emisji gazów cieplarnianych. Administracja Trumpa osłabiała normy środowiskowe i rozszerzała wydobycie ropy naftowej oraz gazu.

Co może ograniczyć przekroczenie progu

Przekroczenie poziomu 1,5°C zwiększa ryzyko nieodwracalnych lub trudnych do odwrócenia zmian klimatycznych, w tym utraty raf koralowych, długotrwałego cofania się lądolodów oraz przekształcenia Amazonii w ekosystem trawiasty. ONZ podkreśla, że liczy się każda część stopnia, a przekroczenie progu nie oznacza rezygnacji z celów klimatycznych.

Jeden ze scenariuszy zakłada szczyt ocieplenia na poziomie 1,7–1,8°C w połowie stulecia oraz powrót do 1,5°C do 2100 roku. Według oceny UNEP wymagałoby to ograniczenia emisji o 69% do 2040 roku w porównaniu z poziomem z 2025 roku, a także usunięcia z atmosfery i składowania 330 mld ton metrycznych dwutlenku węgla. Raport powołuje się również na badania dotyczące skuteczności polityki klimatycznej: chińskie pilotażowe systemy ustalania cen emisji dwutlenku węgla zmniejszyły emisje o około 11%, a unijny system handlu emisjami — o 8% w porównaniu z prognozowanymi poziomami bez takich działań.

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