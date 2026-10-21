联合国环境规划署（UNEP）表示，相较于前工业化水平，全球变暖超过1.5°C的界限已变得不可避免。该组织称，原因在于数十年来减少化石燃料排放的行动不足。德国之声报道了联合国环境规划署年度《排放差距报告》的结论。

在当前的气候政策下，到本世纪末全球平均气温可能上升2.8°C。即使各国履行新的气候承诺，预计升温幅度也将达到2.6°C。联合国环境规划署指出，167个国家已向联合国提交气候行动计划，覆盖全球83%的温室气体排放，但这些承诺不足以遏制升温。

主要国家排放量上升

根据初步估计，2025年印度尼西亚、中国和美国的排放量均有所上升。美国的增幅最大；这与恢复使用煤炭以及电力需求增加有关，其中包括因扩建人工智能数据中心而增加的需求。

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德国之声的报道还将预测恶化与唐纳德·特朗普担任总统期间美国退出《巴黎气候协定》联系起来。美国是第二大年度温室气体排放来源。特朗普政府削弱了环境法规，并扩大了石油和天然气开采。

什么可能限制超出阈值的幅度

超过1.5°C水平会增加发生不可逆或难以逆转的气候变化的风险，包括珊瑚礁消失、冰盖长期退缩以及亚马逊地区转变为草地生态系统。联合国强调，每一小部分温度升幅都很重要，超过这一阈值并不意味着放弃气候目标。

其中一种情景预计，本世纪中叶升温将在1.7–1.8°C达到峰值，并在2100年前回落至1.5°C。根据联合国环境规划署的估计，为此需要在2040年前将排放量较2025年水平减少69%，并从大气中移除和封存3300亿公吨二氧化碳。报告还援引了有关气候政策有效性的研究：中国碳定价试点方案使排放量减少约11%，欧盟排放交易体系则使排放量较未采取此类措施时的预测水平减少8%。

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