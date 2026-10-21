Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) заявила, что превышение предела глобального потепления в 1,5°C по сравнению с доиндустриальным уровнем стало неизбежным. Причиной в организации назвали десятилетия недостаточных действий по сокращению выбросов от ископаемого топлива. О выводах ежегодного доклада ЮНЕП о разрыве в выбросах сообщает Deutsche Welle.

При нынешней климатической политике средняя глобальная температура к концу столетия может вырасти на 2,8°C. Даже если государства выполнят новые климатические обязательства, прогнозируемое потепление составит 2,6°C. В ЮНЕП отмечают, что 167 стран представили в ООН планы действий в области климата, охватывающие 83% мировых выбросов парниковых газов, однако этих обязательств недостаточно для сдерживания потепления.

Рост выбросов в крупных странах

Согласно предварительным оценкам, в 2025 году выбросы выросли в Индонезии, Китае и США. Наибольший рост зафиксировали в Соединенных Штатах; его связывают с возобновлением использования угля и повышением спроса на электроэнергию, в частности из-за расширения центров обработки данных для искусственного интеллекта.

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В материале DW ухудшение прогноза также связывают с выходом США из Парижского климатического соглашения при президентстве Дональда Трампа. США являются вторым крупнейшим ежегодным источником выбросов парниковых газов. Администрация Трампа ослабляла экологические нормы и расширяла добычу нефти и газа.

Что может ограничить превышение предела

Превышение уровня 1,5°C увеличивает риск необратимых или труднообратимых климатических изменений, в частности утраты коралловых рифов, длительного отступления ледниковых щитов и превращения Амазонии в травянистую экосистему. В ООН подчеркивают, что важна каждая доля градуса, а превышение порога не означает отказа от климатических целей.

Один из сценариев предусматривает пик потепления на уровне 1,7–1,8°C в середине столетия и возвращение к 1,5°C к 2100 году. Для этого, по оценке ЮНЕП, необходимо сократить выбросы на 69% к 2040 году по сравнению с уровнем 2025 года, а также удалить из атмосферы и захоронить 330 млрд метрических тонн углекислого газа. Доклад также ссылается на исследования эффективности климатической политики: китайские пилотные схемы ценообразования на углерод сократили выбросы примерно на 11%, а система торговли выбросами ЕС — на 8% по сравнению с прогнозируемыми показателями без таких мер.

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