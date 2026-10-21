We Francji wojskowi zostaną zaangażowani wraz z policją do utrzymania porządku publicznego podczas protestów zaplanowanych na sobotę. Premier Sébastien Lecornu oświadczył, że rozmieszczenie sił będzie zakrojone na szeroką skalę po zamieszkach i grabieżach, które 17 października objęły Paryż, Marsylię, Lyon i inne miasta.

Minister spraw wewnętrznych Laurent Nuñez poinformował, że wojskowi będą działać wraz z policją. Rząd obiecał także zrewidować taktykę reagowania po krytyce dotyczącej niewystarczającej ochrony centrów miast podczas zamieszek, podaje Cyprus Mail.

Władze przyznały się do błędów

Lecornu przyznał, że reakcja państwa na wydarzenia z minionego weekendu miała niedociągnięcia. Jak stwierdził, doszło do błędów w pracy wywiadowczej, rozmieszczenie policji było zbyt statyczne, a zaplanowane urlopy funkcjonariuszy nie zostały odwołane. Nuñez przeprosił za popełnione błędy i oświadczył, że bierze na siebie część odpowiedzialności.

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Względny spokój w kraju nastąpił po wprowadzeniu lokalnych godzin policyjnych w rejonach, gdzie doszło do zamieszek. Część ograniczeń dotyczyła dzieci i nastolatków poniżej 18. roku życia; według policji przedłużono je do nocy z wtorku na środę.

Śledztwo i nowe akcje

Parlament tworzy komisję, która ma ustalić przyczyny zamieszek. Władze zaangażowały także 200 śledczych do ustalenia osób uczestniczących w przemocy ulicznej. We wtorek policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o podpalenie zabytkowego ratusza w Limoges. Według urzędników znajdował się on na liście osób monitorowanych przez służby bezpieczeństwa i należał do ugrupowania ultraprawicowego.

Główny francuski związek studentów UNEF wezwał do nowych protestów w sobotę, deklarując zamiar dalszego wywierania presji na rząd Emmanuela Macrona w sprawie stanu i niedostatecznego finansowania systemu edukacji. Oddzielnie do działań protestacyjnych z powodu rosnących cen paliw wezwały grupy nazywające siebie „żółtymi kamizelkami”.

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