法国将在抗议期间调动军方维持秩序——Cyprus Mail

法国将在计划于周六举行的抗议活动期间调动军人与警方共同维护公共秩序。总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示，在10月17日席卷巴黎、马赛、里昂及其他城市的骚乱和抢劫事件后，部队部署将具有大规模。

内政部长洛朗·努涅兹表示，军方将与警方共同行动。政府还承诺，在因骚乱期间对市中心保护不足而受到批评后，将审查应对策略，Cyprus Mail报道。

当局承认错误

勒科尔尼承认，国家对上周末事件的应对存在不足。他表示，情报工作出现失误，警方部署过于静态，且未取消执法人员原定的休假。努涅兹就所犯错误道歉，并表示自己承担部分责任。

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在发生骚乱的地区实施地方宵禁后，全国恢复了相对平静。部分限制措施涉及18岁以下的儿童和青少年；警方称，这些措施已延长至周二夜间。

调查与新的行动

议会正在成立委员会，以查明骚乱的原因。当局还调动了200名调查人员，以确定参与街头暴力者的身份。周二，警方拘留了一名涉嫌纵火焚烧利摩日历史市政厅的男子。官员称，此人被列入安全部门监控人员名单，并属于一个极左组织。

法国主要学生工会UNEF呼吁于周六举行新的抗议活动，称将继续向埃马纽埃尔·马克龙政府施压，原因是教育体系的状况及资金不足。另有自称“黄背心”的团体因燃油价格上涨而呼吁采取抗议行动。

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