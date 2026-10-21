Во Франции военных привлекут к охране общественного порядка вместе с полицией во время протестов, запланированных на субботу. Премьер-министр Себастьен Лекорню заявил, что развертывание сил будет масштабным после беспорядков и мародерства, которые 17 октября охватили Париж, Марсель, Лион и другие города.

Министр внутренних дел Лоран Нуньес сообщил, что военные будут действовать вместе с полицией. Правительство также пообещало пересмотреть тактику реагирования после критики из-за недостаточной защиты центров городов во время беспорядков, сообщает Cyprus Mail.

Власти признали ошибки

Лекорню признал недостатки в реакции государства на события минувших выходных. По его словам, произошли просчеты в работе разведки, развертывание полиции было слишком статичным, а запланированные отпуска правоохранителей не отменили. Нуньес извинился за допущенные ошибки и заявил, что берет на себя часть ответственности.

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Относительное спокойствие в стране наступило после введения локальных комендантских часов в районах, где произошли беспорядки. Некоторые ограничения касались детей и подростков младше 18 лет; по данным полиции, их продлили до ночи вторника.

Расследование и новые акции

Парламент создает комиссию для установления причин беспорядков. Власти также привлекли 200 следователей для установления лиц, причастных к уличному насилию. Во вторник полиция задержала мужчину, которого подозревают в поджоге исторической ратуши в Лиможе. По данным чиновников, он находился в списке лиц, находящихся под наблюдением служб безопасности, и принадлежал к ультралевой группировке.

Основной студенческий профсоюз Франции UNEF призвал провести новые протесты в субботу, заявив о намерении продолжать давление на правительство Эмманюэля Макрона из-за состояния и недостаточного финансирования системы образования. Отдельно к протестным действиям из-за роста цен на топливо призвали группы, называющие себя «желтыми жилетами».

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