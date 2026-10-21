Гегсет опроверг причастность США к ограничениям в отношении Starlink в Украине, — CBS News

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что американские власти не давали указаний об изменении спутникового покрытия Starshield в Украине. В то же время глава Пентагона подчеркнул, что компания Starlink, принадлежащая SpaceX, имеет право самостоятельно определять условия предоставления своих услуг.

Во время общения с журналистами во вторник Пит Хегсет прокомментировал сообщения об ограничении работы спутниковой связи, которой пользуются украинские военные.

По его словам, американская администрация не вводила соответствующих ограничений и не давала распоряжений об изменении покрытия Starshield.

В то же время глава Пентагона обратил внимание на полномочия компании Starlink, входящей в состав SpaceX. Он отметил, что компания может самостоятельно принимать решения о предоставлении услуг в соответствии с установленными условиями.

«Мы ничего не ограничивали. В конце концов, необходимо соблюдать условия предоставления услуг. Starlink может самостоятельно принимать такие решения, но, на наш взгляд, ничего не изменилось. Мы не давали никаких указаний или чего-то подобного», — заявил Хегсет.

Отдельно глава Пентагона прокомментировал отношение Вашингтона к Украине. По его словам, Соединенные Штаты «конечно, желают украинцам успеха».

Ранее появилась информация о том, что американский предприниматель Илон Маск приказал ограничить скорость работы военной версии спутниковой связи, которую используют украинские военные.

По данным источников The Wall Street Journal, это решение повлияло на работу украинских ударных беспилотников и дронов-перехватчиков. Кроме того, изменения якобы вызвали путаницу внутри американской администрации.

При этом Пит Хегсет опроверг, что правительство США давало распоряжение об изменении работы спутниковой связи в Украине, одновременно подчеркнув право Starlink самостоятельно определять условия предоставления своих услуг.

Об этом сообщает CBS News.

Украина продолжает получать разведывательные данные от США, в частности предупреждения о приближении российских баллистических ракет. Также Киев рассчитывает, что полноценную работу Starlink удастся восстановить в течение 48 часов. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в Осло после встречи со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

В Конгрессе США требуют выяснить, кто принял решение, ограничившее доступ Украины к военной спутниковой связи Starlink и Starshield. К требованиям расследовать ситуацию присоединились не только демократы, но и представители Республиканской партии. В то же время администрация Дональда Трампа и Илон Маск до сих пор не дали четкого ответа, кто именно отвечал за эти ограничения.

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