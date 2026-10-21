赫格塞特否认美国参与了对乌克兰Starlink服务的限制，——CBS新闻

美国国防部长皮特·赫格塞特表示，美国政府并未下令更改“星盾”（Starshield）在乌克兰的卫星覆盖范围。与此同时，这位五角大楼负责人强调，隶属于SpaceX的Starlink公司有权自主决定其服务条款。

周二在接受记者采访时，皮特·赫格塞特就有关限制乌克兰军队所用卫星通信服务的报道发表了评论。

他表示，美国政府并未实施相关限制，也未下达关于调整“Starshield”覆盖范围的指令。

与此同时，五角大楼负责人提到了隶属于SpaceX的Starlink公司的权限。他指出，该公司可根据既定条款自主决定是否提供服务。

“我们没有实施任何限制。归根结底，必须遵守服务条款。Starlink可以自主做出此类决定，但我们认为情况并未发生变化。我们没有下达任何指示或类似要求，”赫格塞特表示。

此外，这位五角大楼负责人还就华盛顿对乌克兰的态度发表了评论。据他称，美国“当然希望乌克兰人取得成功”。

此前有消息称，美国企业家埃隆·马斯克下令限制乌克兰军队所使用的军用版卫星通信系统的运行速度。

据《华尔街日报》消息人士透露，这一决定影响了乌克兰攻击型无人机和拦截无人机的运作。此外，这些调整据称还在美国政府内部引发了混乱。

对此，皮特·赫格塞特否认了美国政府曾下令更改乌克兰境内卫星通信运行方式的说法，同时强调Starlink有权自主决定其服务提供条件。

据CBS新闻报道。

乌克兰继续从美国获得情报数据，特别是关于俄罗斯弹道导弹逼近的预警。 此外，基辅方面预计Starlink将在48小时内恢复全面运行。乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基在奥斯陆与美国总统特别代表史蒂夫·维特科夫会晤后发表了上述声明。

美国国会要求查明是谁做出了限制乌克兰使用“星链”（Starlink）和“星盾”（Starshield）军事卫星通信服务的决定。不仅民主党人，共和党代表也加入了要求调查此事的行列。 与此同时，唐纳德·特朗普政府及埃隆·马斯克至今仍未明确说明究竟是谁负责实施了这些限制措施。

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