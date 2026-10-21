自2026年11月1日起，拉脱维亚将对来自第三国的包裹征收处理费：每件商品为2欧元。欧盟的新要求将适用于从欧盟以外的网店和电子平台购物的情况，其中包括中国、美国、英国、挪威和瑞士。

费用将如何计算

据LSM English报道，如果包裹价值不超过150欧元，每件商品将需要缴纳3欧元的固定关税和2欧元的处理费。还将根据现行规定征收增值税。

例如，如果一个价值不超过150欧元的包裹中有三种不同商品，每件商品都将被征收3欧元关税和2欧元费用，以及增值税。针对价值不超过150欧元包裹中每件商品征收3欧元固定关税的规定，自今年7月1日起生效。

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价值超过150欧元的包裹

对于商品价值超过150欧元的寄件，将适用欧盟立法规定的标准进口关税税率。同时，每件商品还将被征收2欧元处理费和增值税。

如果网店或平台采用IOSS进口增值税特别制度，关税、增值税和费用可在下单时支付。在这种情况下，清关手续将由配送服务提供商办理。在其他情况下，将在包裹清关时付款。拉脱维亚国家税务局表示，这些变化旨在促进欧盟与第三国卖家之间的公平竞争，降低欺诈风险，并加强对进入市场商品的监管。

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