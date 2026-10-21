Od 1 listopada 2026 roku na Łotwie będzie obowiązywać opłata za obsługę przesyłek z państw trzecich: wyniesie ona 2 euro za każdą sztukę towaru. Nowe wymogi Unii Europejskiej będą dotyczyć zakupów w sklepach internetowych i na platformach elektronicznych spoza UE, w tym w Chinach, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Szwajcarii.

Jak będą obliczane opłaty

Jak podaje LSM English, jeśli wartość przesyłki nie przekracza 150 euro, za każdą sztukę towaru trzeba będzie zapłacić stałe cło w wysokości 3 euro oraz opłatę za obsługę w wysokości 2 euro. Zgodnie z obowiązującymi zasadami będzie również naliczany podatek od wartości dodanej.

Na przykład, jeśli w przesyłce o wartości do 150 euro znajdują się trzy różne towary, za każdy z nich zostanie naliczone cło w wysokości 3 euro i opłata w wysokości 2 euro, a także VAT. Stałe cło w wysokości 3 euro za sztukę towaru dla przesyłek o wartości do 150 euro obowiązuje od 1 lipca tego roku.

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Przesyłki droższe niż 150 euro

W przypadku przesyłek, w których wartość towarów przekracza 150 euro, będzie stosowana standardowa stawka cła importowego określona w przepisach UE. Jednocześnie za każdą sztukę towaru pobierana będzie także opłata za obsługę w wysokości 2 euro oraz VAT.

Jeśli sklep internetowy lub platforma działa w ramach specjalnego systemu importowego VAT IOSS, cło, VAT i opłatę będzie można zapłacić podczas składania zamówienia. W takim przypadku formalności celne wykona dostawca przesyłki. W innych przypadkach płatności będą dokonywane podczas odprawy celnej przesyłki. Łotewska Państwowa Służba Dochodów oświadczyła, że zmiany mają sprzyjać uczciwej konkurencji między sprzedawcami z UE i państw trzecich, zmniejszyć ryzyko oszustw oraz wzmocnić kontrolę nad towarami trafiającymi na rynek.

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