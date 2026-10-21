В Латвии с 1 ноября 2026 года будет действовать сбор за обработку посылок из третьих стран: он составит 2 евро за каждую единицу товара. Новые требования Европейского Союза будут касаться покупок в интернет-магазинах и на электронных платформах за пределами ЕС, в частности в Китае, США, Великобритании, Норвегии и Швейцарии.

Как будут рассчитываться платежи

Как сообщает LSM English, если стоимость посылки не превышает 150 евро, за каждую единицу товара нужно будет уплатить фиксированную пошлину в размере 3 евро и сбор за обработку в размере 2 евро. Также будет применяться налог на добавленную стоимость в соответствии с действующими правилами.

Например, если в посылке стоимостью до 150 евро находятся три разных товара, за каждый из них начислят пошлину в 3 евро и сбор в 2 евро, а также НДС. Фиксированная пошлина в 3 евро за единицу товара для посылок стоимостью до 150 евро действует с 1 июля этого года.

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Посылки дороже 150 евро

Для отправлений, стоимость товаров в которых превышает 150 евро, будет применяться стандартная ставка импортной пошлины, установленная законодательством ЕС. При этом за каждую единицу товара также будут взиматься сбор за обработку в размере 2 евро и НДС.

Если интернет-магазин или платформа работает по специальному режиму импортного НДС IOSS, пошлину, НДС и сбор можно будет уплатить при оформлении покупки. В таком случае таможенные формальности выполнит поставщик доставки. В других случаях платежи будут осуществляться при таможенном оформлении посылки. Государственная служба доходов Латвии заявила, что изменения должны способствовать честной конкуренции между продавцами из ЕС и третьих стран, снизить риск мошенничества и усилить контроль над товарами, поступающими на рынок.

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