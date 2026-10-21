Hegset zaprzeczył, jakoby Stany Zjednoczone miały udział w ograniczeniach dotyczących Starlink na Ukrainie — CBS News

Minister obrony USA Pete Hagseth oświadczył, że władze amerykańskie nie wydawały poleceń dotyczących zmiany zasięgu satelitarnego Starshield na Ukrainie. Jednocześnie szef Pentagonu podkreślił, że firma Starlink, należąca do SpaceX, ma prawo samodzielnie określać warunki świadczenia swoich usług.

Podczas wtorkowej rozmowy z dziennikarzami Pete Hagseth skomentował doniesienia o ograniczeniach w działaniu łączności satelitarnej, z której korzystają ukraińskie siły zbrojne.

Według niego administracja amerykańska nie wprowadziła odpowiednich ograniczeń ani nie wydała poleceń dotyczących zmiany zasięgu sieci Starshield.

Jednocześnie szef Pentagonu zwrócił uwagę na uprawnienia firmy Starlink, która jest częścią SpaceX. Zaznaczył, że firma może samodzielnie podejmować decyzje dotyczące świadczenia usług zgodnie z ustalonymi warunkami.

„Niczego nie ograniczaliśmy. W końcu należy przestrzegać warunków świadczenia usług. Starlink może samodzielnie podejmować takie decyzje, ale naszym zdaniem nic się nie zmieniło. Nie wydawaliśmy żadnych wytycznych ani nic podobnego” – oświadczył Hegset.

Osobno szef Pentagonu skomentował stosunek Waszyngtonu do Ukrainy. Według niego Stany Zjednoczone „oczywiście życzą Ukraińcom sukcesu”.

Wcześniej pojawiły się informacje, że amerykański przedsiębiorca Elon Musk nakazał ograniczenie prędkości działania wojskowej wersji łączności satelitarnej, z której korzystają ukraińskie siły zbrojne.

Według źródeł „The Wall Street Journal” decyzja ta wpłynęła na działanie ukraińskich dronów bojowych i przechwytujących. Ponadto zmiany te rzekomo spowodowały zamieszanie w amerykańskiej administracji.

W związku z tym Pete Hagseth zaprzeczył, jakoby rząd USA wydał polecenie zmiany działania łączności satelitarnej na Ukrainie, podkreślając jednocześnie prawo firmy Starlink do samodzielnego określania warunków świadczenia swoich usług.

Informuje o tym CBS News.

Ukraina nadal otrzymuje dane wywiadowcze ze Stanów Zjednoczonych, w szczególności ostrzeżenia o zbliżających się rosyjskich rakietach balistycznych. Kijów liczy również, że pełne funkcjonowanie Starlink uda się przywrócić w ciągu 48 godzin. O tym poinformował prezydent Wołodymyr Zełenski w Oslo po spotkaniu ze specjalnym przedstawicielem prezydenta USA Stevem Witkoffem.

W Kongresie USA domagają się wyjaśnienia, kto podjął decyzję, która ograniczyła dostęp Ukrainy do wojskowej łączności satelitarnej Starlink i Starshield. Do żądań przeprowadzenia dochodzenia w tej sprawie dołączyli nie tylko Demokraci, ale także przedstawiciele Partii Republikańskiej. Jednocześnie administracja Donalda Trumpa oraz Elon Musk nadal nie udzielili jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kto dokładnie był odpowiedzialny za te ograniczenia.

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