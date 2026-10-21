Гегсет заперечив причетність США до обмежень Starlink в Україні, — CBS News

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Міністр війни США Піт Гегсет заявив, що американська влада не давала вказівок змінювати супутникове покриття Starshield в Україні. Водночас очільник Пентагону наголосив, що компанія Starlink, яка належить SpaceX, має право самостійно визначати умови надання своїх послуг.

Під час спілкування з журналістами у вівторок Піт Гегсет прокоментував повідомлення про обмеження роботи супутникового зв’язку, який використовують українські військові.

За його словами, американська адміністрація не запроваджувала відповідних обмежень і не давала розпоряджень щодо зміни покриття Starshield.

Водночас глава Пентагону звернув увагу на повноваження компанії Starlink, яка входить до SpaceX. Він зазначив, що компанія може самостійно ухвалювати рішення щодо надання послуг відповідно до встановлених умов.

«Ми нічого не обмежували. Зрештою, необхідно дотримуватися умов надання послуг. Starlink може самостійно ухвалювати такі рішення, але, на наш погляд, нічого не змінилося. Ми не давали жодних вказівок чи чогось подібного», — заявив Гегсет.

Окремо очільник Пентагону прокоментував ставлення Вашингтона до України. За його словами, Сполучені Штати «звісно, бажають українцям успіху».

Раніше з’явилася інформація про те, що американський підприємець Ілон Маск наказав обмежити швидкість роботи військової версії супутникового зв’язку, яку використовують українські військові.

За даними джерел The Wall Street Journal, це рішення вплинуло на роботу українських ударних безпілотників і дронів-перехоплювачів. Крім того, зміни нібито спричинили плутанину всередині американської адміністрації.

Таким чином, Піт Гегсет заперечив, що уряд США давав розпорядження про зміну роботи супутникового зв’язку в Україні, водночас наголосивши на праві Starlink самостійно визначати умови надання своїх послуг.

Про це повідомляє CBS News.

Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США, зокрема попередження про наближення російських балістичних ракет. Також Київ розраховує, що повноцінну роботу Starlink вдасться відновити протягом 48 годин. Про це президент Володимир Зеленський заявив в Осло після зустрічі зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

У Конгресі США вимагають з’ясувати, хто ухвалив рішення, що обмежило доступ України до військового супутникового зв’язку Starlink і Starshield. До вимог розслідувати ситуацію долучилися не лише демократи, а й представники Республіканської партії. Водночас адміністрація Дональда Трампа та Ілон Маск досі не дали чіткої відповіді, хто саме відповідав за ці обмеження.

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