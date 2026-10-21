В Польше, в Юзефуве гмины Непорент недалеко от Варшавы, военный дрон упал на частный участок. Инцидент произошел во вторник поздно днем, а жителей встревожил громкий звук, сообщает RMF24.

Дрон использовали для обучения

Полиция получила сообщение о падении беспилотника на частной территории. Как пишет RMF24 со ссылкой на Gazeta Stołeczna, аппарат принадлежал Военному техническому институту вооружения в Зелёнке и использовался в учебных целях.

Правоохранители установили, что операторы потеряли связь с дроном. После этого он неконтролируемо упал на частный участок.

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Пострадавших нет

На место оперативно прибыли службы и представители института. Сотрудники Военного технического института вооружения обеспечили сохранность своего оборудования.

Полиция подтвердила, что в результате инцидента никто не пострадал, а на территории не зафиксировали повреждений. Причины падения дрона должны подробно выяснить соответствующие службы.

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