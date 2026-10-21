W Polsce, w Józefowie w gminie Nieporęt pod Warszawą, wojskowy dron spadł na prywatną posesję. Do incydentu doszło we wtorek późnym popołudniem, a mieszkańców zaniepokoił głośny dźwięk, informuje RMF24.

Dron był wykorzystywany do celów szkoleniowych

Policja otrzymała zgłoszenie o upadku bezzałogowca na prywatnym terenie. Jak pisze RMF24, powołując się na „Gazetę Stołeczną”, urządzenie należało do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce i było wykorzystywane do celów szkoleniowych.

Funkcjonariusze ustalili, że operatorzy stracili łączność z dronem. Następnie spadł on w sposób niekontrolowany na prywatną posesję.

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Nikt nie ucierpiał

Na miejsce szybko przybyły służby oraz przedstawiciele instytutu. Pracownicy Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia zabezpieczyli swój sprzęt.

Policja potwierdziła, że w wyniku incydentu nikt nie ucierpiał, a na terenie nie odnotowano szkód. Przyczyny upadku drona mają szczegółowo wyjaśnić odpowiednie służby.

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