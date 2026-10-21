Військовий дрон упав на приватну ділянку поблизу Варшави — RMF24

У Польщі, в Юзефуві гміни Непорент поблизу Варшави, на приватну ділянку впав військовий дрон. Інцидент стався у вівторок пізно вдень, а мешканців занепокоїв гучний звук, повідомляє RMF24.

Дрон використовували для навчань

Поліція отримала повідомлення про падіння безпілотника на приватній території. Як пише RMF24 із посиланням на «Gazeta Stołeczna», апарат належав Військовому технічному інституту озброєння в Зеленці та використовувався для навчальних цілей.

Правоохоронці встановили, що оператори втратили зв’язок із дроном. Після цього він неконтрольовано впав на приватну ділянку.

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Постраждалих немає

На місце оперативно прибули служби та представники інституту. Працівники Військового технічного інституту озброєння забезпечили свій обладнання.

Поліція підтвердила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав, а на території не зафіксували пошкоджень. Причини падіння дрона мають детально з’ясувати відповідні служби.

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