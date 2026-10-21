W Wielkiej Brytanii minister obrony Wes Streeting odłożył publikację planu mającego zaangażować większą liczbę młodych ludzi do pracy w przemyśle obronnym. Informuje o tym The Guardian. Propozycje miały zostać ogłoszone w czwartek, jednak według gazety niektóre związki zawodowe w branży skrytykowały je krótko przed publikacją.

Stanowisko związków zawodowych

Związki zawodowe reprezentujące pracowników sektora obronnego oświadczyły, że rząd nie włączył ich członków w przygotowanie planu i umniejszył rolę związków w tworzeniu miejsc pracy. Według The Guardian liderzy związkowi nazwali dokument słabym i wskazali, że nie uwzględnia on ich roli we wspieraniu brytyjskiej produkcji oraz tworzeniu możliwości dla młodych ludzi, w tym praktykantów.

Źródła w brytyjskim Ministerstwie Obrony potwierdziły odroczenie publikacji, ale umniejszyły rolę związków zawodowych w tej decyzji. Resort oświadczył, że niektóre kwestie nadal wymagają dopracowania, a kompleksowy plan zostanie opublikowany, gdy będzie gotowy. Rzecznik ministerstwa podkreślił również współpracę ze związkami zawodowymi oraz zamiar stworzenia tysięcy dobrze płatnych miejsc pracy w sektorze obronnym z reprezentacją związkową.

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Planowane cele

Streeting wcześniej obiecał, że plan otworzy tysiące możliwości dla młodych ludzi, w tym zwiększy liczbę osób objętych wsparciem w ramach programów szkolenia praktykantów w sektorze obronnym do co najmniej 14 tysięcy rocznie do 2035 roku. W ubiegłym miesiącu wykonawcy z sektora obronnego zobowiązali się co roku tworzyć 40 tysięcy możliwości w zakresie praktyk, zdobywania doświadczenia zawodowego i zatrudnienia młodzieży.

W czwartek Streeting ma również odwiedzić Telford, gdzie planuje oficjalnie zaprezentować nowy duży zakład produkcji uzbrojenia, prowadzony przez niemiecką firmę obronną Rheinmetall. Odroczenie planu może zagrozić zaplanowanej serii rządowych ogłoszeń dotyczących przezwyciężenia kryzysu zatrudnienia młodzieży w sektorach usług biznesowych, budownictwa, technologii i obronności.

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