英国国防大臣韦斯·斯特里廷推迟了公布一项吸引更多年轻人进入国防工业工作的计划。《卫报》报道称，相关提议原定于周四宣布，但据该报报道，一些行业工会在公布前不久对其提出了批评。

工会立场

代表国防部门员工的工会表示，政府没有让其成员参与计划的制定，并且低估了工会在创造就业岗位方面的作用。据《卫报》报道，工会领导人称该文件内容薄弱，并指出它没有考虑到工会在支持英国制造业和为年轻人创造机会方面的作用，其中包括学徒。

英国国防部消息人士证实推迟公布计划，但淡化了工会在这一决定中的作用。该部门表示，一些问题仍需进一步研究，综合计划将在准备就绪后公布。该部发言人还强调了与工会的合作，以及在国防领域创造数千个有工会代表的高薪工作岗位的意图。

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计划目标

斯特里廷此前承诺，该计划将为年轻人提供数千个机会，其中包括到2035年将通过国防部门学徒培训项目获得支持的人数增加至每年至少1.4万人。上个月，国防承包商承诺每年创造4万个学徒培训、获得工作经验和青年就业机会。

斯特里廷周四还将访问特尔福德，计划在那里正式介绍一家由德国国防公司莱茵金属运营的新大型武器制造企业。推迟该计划可能危及政府原计划就应对商业服务、建筑、技术和国防领域青年就业危机发布的一系列公告。

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