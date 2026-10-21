В Великобритании министр обороны Вес Стритинг отложил публикацию плана по привлечению большего числа молодых людей к работе в оборонной промышленности. Об этом сообщает The Guardian. Предложения должны были объявить в четверг, однако, по данным издания, некоторые отраслевые профсоюзы раскритиковали их незадолго до публикации.

Позиция профсоюзов

Профсоюзы, представляющие работников оборонного сектора, заявили, что правительство не привлекло их членов к подготовке плана и преуменьшило роль объединений в создании рабочих мест. По информации The Guardian, профсоюзные лидеры назвали документ слабым и указали, что он не учитывает их роль в поддержке британского производства и создании возможностей для молодежи, в том числе учеников.

Источники в Министерстве обороны Великобритании подтвердили перенос публикации, но преуменьшили роль профсоюзов в этом решении. В ведомстве заявили, что некоторые вопросы еще требуют проработки, а комплексный план будет опубликован, когда он будет готов. Представитель министерства также подчеркнул сотрудничество с профсоюзами и намерение создать тысячи высокооплачиваемых рабочих мест в оборонной сфере с профсоюзным представительством.

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Запланированные цели

Стритинг ранее обещал, что план откроет тысячи возможностей для молодых людей, в том числе увеличит число лиц, которых будут поддерживать через программы подготовки учеников в оборонном секторе, как минимум до 14 тысяч в год к 2035 году. В прошлом месяце оборонные подрядчики пообещали ежегодно создавать 40 тысяч возможностей для ученичества, получения опыта работы и трудоустройства молодежи.

В четверг Стритинг также должен посетить Телфорд, где планирует официально представить новое крупное предприятие по производству вооружений, которым управляет немецкая оборонная компания Rheinmetall. Перенос плана может поставить под угрозу запланированную серию правительственных объявлений о преодолении кризиса занятости молодежи в сферах деловых услуг, строительства, технологий и обороны.

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