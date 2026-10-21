В США судья окружного суда Орландо Гарсия во вторник приговорил 39-летнего гражданина Гватемалы Ригоберто Романа Миранду-Ороско к 30 годам лишения свободы. Его признали виновным по делу о контрабандной операции, в результате которой в 2022 году в Техасе погибли 53 мигранта.

Как сообщает Al Jazeera, Миранду-Ороско впервые задержали в Гватемале в августе 2024 года в рамках трансграничных усилий по ликвидации сети контрабандистов. В марте 2025 года его экстрадировали в США.

Трагедия возле Сан-Антонио

27 июня 2022 года спасатели обнаружили десятки мигрантов в брошенном грузовике в отдаленной местности на южной окраине Сан-Антонио, штат Техас. Всего 64 мигранта совершили длительное путешествие, начавшееся в Гватемале и проходившее через Мексику к границе США.

По данным прокуратуры, по пути из Ларедо в Сан-Антонио, расстояние между которыми составляет около 250 километров, в грузовике перестала работать система кондиционирования. Когда транспортное средство нашли, температура воздуха приближалась к 32 градусам Цельсия.

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На месте погибшими признали 48 человек, еще пятеро умерли во время оказания медицинской помощи от обезвоживания и заболеваний, связанных с жарой. Среди погибших были шестеро детей и беременная женщина, а 21 жертва имела гражданство Гватемалы. Следователи обнаружили на внутренних стенах прицепа царапины, которые, по данным прокуратуры, свидетельствовали о попытках пассажиров выбраться.

Признание вины

Миранда-Ороско признал, что организовывал поездку и проживание для двух мигрантов, погибших в грузовике, а также для еще одного пострадавшего, который выжил, но получил тяжелые травмы. В июле он признал вину в сговоре с целью незаконного ввоза мигранта в США, повлекшего смерть, а также в пособничестве незаконному въезду мигрантов с последствиями в виде смерти и тяжких телесных повреждений.

По информации Associated Press, в США и Гватемале в связи с трагедией осудили почти 20 человек. Фелипе Ордуна-Торреса, которого назвали руководителем операции в США, в июне 2025 года приговорили к пожизненному заключению. Армандо Гонсалес-Ортега, которого прокуратура назвала его главным помощником, получил 83 года лишения свободы. Производство в отношении водителя грузовика все еще продолжается.

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